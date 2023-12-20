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Kadın defalarca 'pırasa' dedi, eşi canlı yayında bayıldı! Esra Erol'da ilginç anlar

Esra Erol'un bu haftaki programında ilginç anlar yaşandı. Muhammet Arslan, eşi Çiğdem Arslan'ın kayıp olduğunu belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Ünlü sunucu ve ekibi, Çiğdem Arslan'a ulaşarak canlı yayına çıkardı. Ancak Çiğdem Arslan eşinin tiki olduğu kelimeyi söyleyince Muhammet Arslan canlı yayında bayıldı.

ATV'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol, her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük beğeniyle izlendi. Muhammet Arslan, eşi Çiğdem Arslan'ın kayıp olduğunu belirterek Esra Erol'dan eşini bulması için yardım istedi.

Ünlü sunucu ve ekibi, Çiğdem Arslan'ı bularak canlı yayına çıkardı. Muhammet Bey, eşinin '30 kez' kaçtığını belirtti.

Kocasının sözlerine dayanamayan Çiğdem Arslan eşinin tiki olduğu kelimeyi defalarca söyleyince canlı yayında olanlar oldu. 

Çiğdem Arslan, kocası bayılana kadar "pırasa" dedi. Muhammet Arslan ise, eşinin sözleri sonrası canlı yayında bayıldı. O anlar canlı yayına damga vurdu.

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