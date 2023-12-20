Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde Gazze'yi unutmadı: 2024 zalimin ceza aldığı yıl olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreninde konuştu. Erdoğan, "İnşallah 2024, zalimlerin hak ettiği cezaları göreceği, mazlumların yaralarının sarılacağı bir yıl olacaktır diye inanıyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'ni Beştepe'de yapılan törenle sahiplerine takdim etti. Erdoğan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Herkes orada (Gazze) neler yaşandığını biliyor. Dünyanın anlı şanlı onca devlet yönetiminin İsrail'in katliam ve hırsızlık üzerine kurulu saldırıları karşısında eli kolu bağlı durması, insanlık adına utanç verici bir durumdur. Biz, yargılamanın tarihe bırakılmadan hemen yapılması gerektiğine inanıyoruz. Girişimlerimiz daha büyük destek buluyor. İnşallah 2024, zalimlerin hak ettiği cezaları göreceği, mazlumların yaralarının sarılacağı bir yıl olacaktır diye inanıyorum" dedi.