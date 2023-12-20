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DÜNYA

İsrailli rehine yakını: Erdoğan bize yardım etsin

İsrail ve Hamas arasında esir takasına dair yeni bir anlaşmanın yakın zamanda gerçekleşmesinin beklenmediği öğrenilmişti. Yakınları kaçırılan esir ailelerinin ise bekleyişi sürüyor. 7 Ekim'de torunu kaçırılan Stella Sambrano, Türkçe konuşarak Türkiye'den yardım istedi. İstanbul'da doğduğunu ifade eden Sambrano, "Biz İstanbul’u, Erdoğan’ı çok severiz. Ondan ricam, bir babaanne için çocukları geri getirsinler. Ondan çok çok rica ediyoruz bize yardım etsin" dedi.

İsrailli rehine yakını Stella Sambrano şu şekilde konuştu: Benim ismim Stella Sambrano. Benim torunum o gün dans edilen yerdeydi. Bombalardan korkarak 3 arkadaş arabaya bindiler. Kapıda Hamas vardı, benim torunumu aldılar.

Çok üzgünüz, ben İstanbul’da doğdum. Orta okulu bitirdim, bütün ailem ordaydı. 7-8 kez İstanbul’a geliriz yılda. Biz İstanbul’u, Erdoğan’ı çok severiz. Ondan ricam, bir babaanne için çocukları geri getirsinler. Ondan çok çok rica ediyoruz bize yardım etsin.

Benim 4 tane çocuğum, 9 tane torunum var. Şimdi 8 tane oldu. Benim istediğim yalnız torunumu geri getirsinler. Çok rica ediyoruz, yalvarıyoruz. Onları bize geri gönderin. Benim büyük torunum.
Hamas bir şey istiyor, onlar bir şey istiyor biz ortada kalıyoruz. Bizim istediğimiz çocuklarımızı geri getirsinler.

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