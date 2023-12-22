BIST 7.702
DOLAR 29,20
EURO 32,20
ALTIN 1.928,28
GÜNCEL

Sokak ortasında ayakta doğum yaptı! İlginç doğum anları kamerada

Sosyal medya bu videoyu paylaşıyor... Hamile bir kadın sokak ortasında sancısı tutunca doğum yaptı. Yardımına o sırada yoldan geçen bir ebe yetişti. Ayakta doğum anı an be an kameralarca kaydedildi. İşte o anlar...

İnanılmaz anlar sosyal medyayı şaşkına çevirdi. Nerede çekildiği belli olmayan bir videoda, hamile kadın sokak ortasında doğum yaptı. Ayakta doğum yapan kadının yardımına o sırada bölgeden geçmekte olan bir ebe yetişti.

Polislerin de izlediği doğum anı cep telefonu kameralarınca an be an kaydedilirken, doğum sonrası anne ve bebeğin sağlıklı olmaları çevredeki vatandaşları sevince boğdu. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Acun Ilıcalı'dan Mehmet Ali Erbil'e olay cevap! Çarkı Felek'i sundurmadık ona sinirlendi
Acun Ilıcalı'dan Mehmet Ali Erbil'e olay cevap! Çarkı Felek'i sundurmadık ona sinirlendi
Maltepe'de "Biz işçinin hakkını yemeyiz" diyen kadın makyajını yaptırdı, ücreti ödemeden kaçtı
Maltepe'de "Biz işçinin hakkını yemeyiz" diyen kadın makyajını yaptırdı, ücreti ödemeden kaçtı
Kalbi duran 4 aylık bebeği, jandarma suni teneffüsle hayata döndürdü! İşte o anlar
Kalbi duran 4 aylık bebeği, jandarma suni teneffüsle hayata döndürdü! İşte o anlar
Eşini engelli çocuğunun yanında darp etti! TEM Otoyolu’nda dehşet anları kamerada! Alman polisi devreye girdi
Eşini engelli çocuğunun yanında darp etti! TEM Otoyolu’nda dehşet anları kamerada! Alman polisi devreye girdi
Narkogüç-40 Operasyonu'nda 376 şüpheli yakalandı
Narkogüç-40 Operasyonu'nda 376 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde Gazze'yi unutmadı: 2024 zalimin ceza aldığı yıl olacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde Gazze'yi unutmadı: 2024 zalimin ceza aldığı yıl olacaktır
İsrailli gazeteciden, 'Ordu, 7 Ekim akabinde Gazze'de 100 bin kişiyi öldürmeliydi' çıkışı
İsrailli gazeteciden, 'Ordu, 7 Ekim akabinde Gazze'de 100 bin kişiyi öldürmeliydi' çıkışı
Emre Belözoğlu, hakem Halil Umut Meler'in iddialarına ilişkin açıklama yaptı
Emre Belözoğlu, hakem Halil Umut Meler'in iddialarına ilişkin açıklama yaptı
Emre Belözoğlu'nun Halil Umut Meler'e sarıldığı anlar kamerada
Emre Belözoğlu'nun Halil Umut Meler'e sarıldığı anlar kamerada
İsrailli rehine yakını: Erdoğan bize yardım etsin
İsrailli rehine yakını: Erdoğan bize yardım etsin
Kadın defalarca 'pırasa' dedi, eşi canlı yayında bayıldı! Esra Erol'da ilginç anlar
Kadın defalarca 'pırasa' dedi, eşi canlı yayında bayıldı! Esra Erol'da ilginç anlar
Kafes-22 operasyonlarında 302 şüpheli yakalandı
Kafes-22 operasyonlarında 302 şüpheli yakalandı