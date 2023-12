Sokak ortasında ayakta doğum yaptı! İlginç doğum anları kamerada

Sosyal medya bu videoyu paylaşıyor... Hamile bir kadın sokak ortasında sancısı tutunca doğum yaptı. Yardımına o sırada yoldan geçen bir ebe yetişti. Ayakta doğum anı an be an kameralarca kaydedildi. İşte o anlar...

İnanılmaz anlar sosyal medyayı şaşkına çevirdi. Nerede çekildiği belli olmayan bir videoda, hamile kadın sokak ortasında doğum yaptı. Ayakta doğum yapan kadının yardımına o sırada bölgeden geçmekte olan bir ebe yetişti.

Polislerin de izlediği doğum anı cep telefonu kameralarınca an be an kaydedilirken, doğum sonrası anne ve bebeğin sağlıklı olmaları çevredeki vatandaşları sevince boğdu.