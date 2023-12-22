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MEDYA

Acun Ilıcalı'dan Mehmet Ali Erbil'e olay cevap! Çarkı Felek'i sundurmadık ona sinirlendi

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, "Ben yıllardır ekrandayım, yerim belli, Acun o kadar kısa sürede nasıl medya patronu oldu" demişti. Acun Ilıcalı, Mehmet Ali Erbil'e gülerek cevap verdi. Ilıcalı, bir yapımcıyla bir sunucunun aynı parayı kazandığını mı düşürüyoruz?" diye sordu.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in “Medya patronu olmasının izahını yapamıyorum" sözlerine Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi. Mehmet Ali Erbil, “50 yıldır ekran önündeyim hiçbir şeyim yok. Acun bizimle röportaj yapmak için beklerdi, şimdi kanalları, futbol kulüpleri var, bu nasıl oluyor anlamadım” demişti.

Çarkıfelek'i sundurmadık diye sinirlendi

Gazeteci Enver Aysever’in Youtube kanalındaki canlı yayına katılan Acun Ilıcalı, Erbil’e yanıt vererek, “Çarkıfelek'i ona sundurmadık diye sinirlendi” ifadelerini kullandı. Acun, “Kafamız ne kadar basmıyor ya da aklımız ne kadar gitti de bir sunucuyla yapımcının aynı para kazanacağını mı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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