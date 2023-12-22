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DÜNYA

Doktor ameliyat sırasında hastayı yumrukladı! Korkunç görüntü

Çin’de bir doktorun göz ameliyatı yaptığı 82 yaşındaki hastaya ameliyat sırasında yumruk attığı ortaya çıktı. Olaya ait görüntülerin yayınlanmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Çin’in Guigang kentindeki bir göz hastanesinde 2019 yılında bir doktorun ameliyat sırasında hastaya yumruk attığı ortaya çıktı. Ameliyathanedeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde doktorun 82 yaşındaki kadın hastanın yüzüne 3 kez yumruk attığı, doktorun vurmasının ardından hareket eden hastaya hemşirenin müdahale ettiği görüldü.

Hastane yönetiminin ameliyattan sonra özür dileyerek 500 yuan (yaklaşık 2 bin 100 lira) tazminat ödediğini ifade eden kadının oğlu yerel medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada, annesinin sol gözünün kör olduğunu ancak bunun nedeninin bilinmediğini söyledi.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

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