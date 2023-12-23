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Şehit Emre Taşkın ‘Şehit olursam bu videoyu paylaş’ demiş! İşte o video...

IRAK'ın kuzeyinde PKK saldırısında şehit düşen 6 askerden Malatyalı Emre Taşkın'ın, şehit olmadan önce arkadaşına çektirip vasiyet ettiği video ortaya çıktı.

Türkiye şehitlerine ağlarken ortaya çıkan detaylar da yürek yakıyor. Irak’ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın şehadet haberi Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan aileye ulaştı. Anne ve babası Umre'de olduğu öğrenilen şehidin baba ocağı Türk Bayrakları ile donatıldı.

Geçtiğimiz yıl göreve başladığı belirtilen şehidin bir kardeşinin de TSK'da görevli olduğu öğrenildi. Aslen Bingöl'ün Karlıova ilçesi nüfusuna kayıtlı olan şehidin cenazesi ise Malatya'nın Battalgazi ilçesinde defnedilecek.

Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın bir süre önce sosyal medya hesabında yayınladığı “şehit olursam bunu paylaşın” ifadesi ise yürekleri buruktu.

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