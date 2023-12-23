Fatih Portakal canlı yayında çileden çıktı! 'Bunun adı sapkınlık' deyip saydırdı!

Sözcü TV Ana Haber'i sunan Fatih Portakal, canlı yayında Milli Eğitim Bakanlığı'nın bazı okullarda seçmeli olarak 'Türk Sosyal Yaşantısında Aile Yapısı' adı altında verdiği derste öğretilenleri anlatırken çileden çıktı. İşte Fatih Portakal'ı çileden çıkaran o ders ve içeriğindeki konular...

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle ortaokul ve liselerde seçmeli olarak 'Türk Sosyal Yaşantısında Aile Yapısı' dersi işletilmeye başlandı. Seçmeli olarak görünse de bazı okullarda zorunlu olarak tutulduğu belirtilen 'Türk Sosyal Yaşantısında Aile Yapısı' dersi kapsamında çocuklara birden fazla eş alma, berdel evlilik, Eşi ölen kadının kocasının kardeşi ile evlenmesi, taygeldi gibi kavramlar öğretildiği ortaya çıktı.

Çocuk değiştirme, ölen eşin kardeşiyle evlenme

Bir okulda 10'uncu sınıf öğrencilerine Türk aile yapısını anlatan bir çalışma kağıdı verildi. Evde kağıdı inceleyen veliler gördüklerine inanamayıp tepki gösterdi. Çünkü içinde hayatlarında belki de hiç duymadıkları ifadeler vardı. Kocası ölen kadının, kocasının kardeşi ile evlenmesi, çocukları değiştirme... Bu örnekler sadece bir kaçı.

'Türk Aile Yapısının Karşılaştığı Sorunlar'

İçeriği bu sene hazırlanan dersin konu başlıkları da dikkat çekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretim programında kadının çalışma hayatına girmesi, çekirdek ailelerin artması, ilk evlenme yaşı gibi konular 'Türk Aile Yapısının Karşılaştığı Sorunlar' başlığı altında yer alıyor.

Çocuğumu okuldan almayı bile düşünüyorum

Sözcü TV'nin haberine göre ders seçmeli gibi görünse de bazı okullarda zorunlu tutuluyor. Beden eğitimi gibi farklı dersleri seçmeye çalışan öğrencilere talep açılmıyor. Eğitimsen İşyeri Temsilcisi Yurttaş Yıldırım, "15 yaşındaki bir kız-erkek çocuğuna bunları nasıl anlatabiliyorlar. Çocuğumu okuldan bile almayı düşünüyorum" dedi.

Fatih Portakal canlı yayında şunları ifade etti:

'Bu tek kelimeyle bu ders sapkınlık dersi'

Bu haber bültenin flaş haberi. Bunu tek kelimeyle özetler misiniz derseniz 'Sapkınlık' olarak özetlerim. 13-14 yaşındaki çocuklara seçmeli ders var. Bu yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin döneminde yapılmış bir uygulama. Belgesi de elimde Türk aile yapısı anlatılıyor. Dersin ismi Türk Sosyal Yaşantısında Aile Yapısı. Seçmeli bir ders ama değil, herkes bu derse girmek zorunda.

Hangi devirdeyiz arkadaş, Medeni Kanun var

Hoca veya öğretmen çocuklara istediği gibi ders öğretiyor. Öyle evlilik tercihlerinden bahsediliyor ki bu belgenin içerisinde taygeldi var, kardeş çocukları evliliği, söz alma-söz verme, beşik kertmesi çocuklara bu öğretiliyor. Hangi devirdeyiz arkadaş, Medeni Kanun var, tek eşlilik var. Yani ders aslında sapkınlık dersi.

Bunu mu öğretiyorsunuz ya siz çocuklara...

Bu dersi kim anlatıyor, onu bilmiyoruz tabi. Pedagojik eğitimi olan birisi mi anlatıyor, imam olan birisi mi anlatıyor... Eğitim bu şekilde, bilgisi olsa ne olur ki... Levirat ve Sororat diye bir şey var, hiç duymadım. Erkeğin ölümü halinde kadının, kocasının kardeşiyle evlendirilmesi Levirat, kadının ölümü halinde dul kalan erkeğin, karısının kardeşiyle evlenmesi Sororat adını... Bunu mu öğretiyorsunuz ya siz çocuklara, 15-16 yaşındaki çocuklara. Medeni Kanun var bu ülkede, sizin haberiniz yok galiba.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR ŞU ANDA"

Gerçekten şöyle yırtılıp atılması gereken bir olaydan bahsediyor. Çöp gibi bir şey bu ya. Bunu kim, nasıl veriyor çocuklara. Yusuf Bey, tüylerim diken diken oluyor şu anda. Yusuf Bey, Allah aşkına ne yapıyorsunuz, duman ediyorsunuz gençliğimizi ve geleceğimizi."