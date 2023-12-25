İsmail Saymaz 12 askerin şehit olduğu üs bölgesini yazdı! 'Böyle geçici üs mü olur?

TÜRKİYE 12 Mehmetçiğini şehit verirken, sosyal medyaya o askerlerin şehit olduğu üs bölgesinde çekilen bir video düştü. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, o görüntüleri paylaşıp, "Çadırlar yarıya kadar kara batmış, bazıları kara gömülmüş, böyle geçici üs mü olur? Mehmetçik, geçtim PKK’nın sızma girişimini, yabani hayvan saldırısına ve donmaya karşı bile korunaksız değil mi?” diye sordu.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Pençe Kilit Operasyonu’nda iki günde toplam 12 askerin şehit edilmesiyle ilgili kaleme aldığı yazısında Hakurk Sur Tepe'deki askeri üs bölgesine ait bir asker tarafından çekilmiş görüntüyü paylaşıp “Çadırlar yarıya kadar kara batmış, bazıları kara gömülmüş, böyle geçici üs mü olur?” diye tepki gösterdi. Saymaz, “Mehmetçik, geçtim PKK’nın sızma girişimini, yabani hayvan saldırısına ve donmaya karşı bile korunaksız değil mi?” diye sordu. Saymaz yazısında şunları kaydetti:

21 Kasım 2023 Sur Tepe...

"Pençe-Kilit’te görevli askerlerin çektiği kimi görüntüleri izlemişsinizdir. Geçici üs bölgesinde çadırlar yarıya kadar kara batmış. Bazıları kara gömülmüş. Tipiden göz gözü görmüyor. Görüntüyü çeken asker ‘21 Kasım 2023. Sur Tepe. Çadırlarda kalıyoruz’ diyor. PKK, 23 Aralık’ta bu üsse sızdı. Bilgi notundan aktarıyorum:

Geçtim PKK’nın sızma girişimini...

‘Şehit Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras-3 Operasyonu kapsamında Sur Tepe Geçici Üs Bölgesi’nde harekat icra eden 1/Dağ ve Komando Tugayı’na TÖM’ler (PKK’lılar) tarafından sızma girişiminde bulunulmuştur.’

Notta altı askerin şehit düştüğü, altısının yaralandığı belirtiliyor. Sormak isterim: Böyle geçici üs mü olur? Mehmetçik, geçtim PKK’nın sızma girişimini, yabani hayvan saldırısına ve donmaya karşı bile korunaksız değil mi?

Asker ‘Bunlar sızmaya geliyor’ diyor

Bir başka görüntüde, askerler kameralardan hareket halindeki PKK’lıları izliyor. Biri ‘Bunlar sızmaya geliyor’ diyor. Bu görüntü, PKK’lıların geçici üs bölgelerine sızma hazırlığı yaptığını ve uygun anı kolladığını kanıtlıyor. Nitekim, SÖZCÜ’den Özgür Cebeci’nin haberine göre PKK, olumsuz havada gece görüşlü teknolojik aygıtların çalışmadığını veya sağlıklı görüntü alamadığını biliyordu. Haberden alıntılıyorum:

‘İki günden beri bölgede yoğun yağış sonrası oluşan sisli ve puslu havayı fırsat bilerek üsse saldırı girişiminde bulundukları...’

Saldırı hava kararırken gerçekleştirildi. PKK’lılar üsse 20 metre yaklaştı. 5-10 metrelik mesafede çatışma çıktı. PKK saldırı için yoğun yağışı, sisli ve puslu havayı beklerken ve sızma için hareket halinde oldukları görüntülenmişken, TSK nasıl bir önlem aldı? PKK’lıların 1740 ve 1754 rakımlı tepelerdeki iki üsse 20 metre yaklaşabilmesi neden fark edilemedi? Kuzey Irak’ta bu şekilde kaç üssümüz var? Bilmek istiyoruz... Kaç Mehmetçik kara batmış çadırlarda elinde silahla bekliyor?”