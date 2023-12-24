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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı!

Bursa’da seyir halindeki otomobil alev aldı. Araç yangını kameraya yansırken, olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki otomobil, teker kısmından alev almaya başladı. Çıkan yoğun duman sonrası aracını sağ şeride çeken sürücü, otomobilin alev aldığını gördü. Hemen araçtan inen sürücü yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Sürücünün ve çevredekilerin müdahalesi yeterli olmayınca ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürmeyi başardı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta ise maddi hasar meydana geldi.

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