12 şehit sonrası TRT ekranlarında canlı müzik yayınları rezaleti

Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit düşmesinin ardından TRT Müzik'te canlı müzik yayınlarına devam etmesi kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

Kamuoyu şehit düşen 12 askerine ağlarken TRT yönetimin, TRT Müzik'te yayınlarına ara vermemesi eleştiri konusu oldu.

Önceki gün 6 şehit haberinin son dakika olarak ekranlara düştükte sonra TRT'de müzik eğlence programı "Sen Türkülerini Söyle" yayınına devam ediyordu. Yine dün 6 şehit verdiğimiz anda yine TRT'de “Gönülden Gönüle” isimli canlı müzik programı vardı.

Rezalet bununla sınırlı kalmadı. TRT Kürdi programında bugün öğlen saatlerinde müzik programının canlı yayınlanması "pes" dedirtti.

Sosyal medyada TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’ya istifa çağrıları yapılırken, konuya ilişkin Sobacı'dan şu ana kadar bir açıklama gelmedi.