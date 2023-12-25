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MEDYA

TGRT Haber spikeri "Starbucks" bardağıyla yakalandı! İşine son verildi

TGRT Haber'de hafta sonu bülteninde sunucu Meltem Günay‘ın önünde Starbucks bardağı bulunması dikkat çekti. TGRT'den yapılan açıklamada Meltem Günay‘ın işine son verildiği bildirildi.

TGRT Haber'in hafta sonu haber programında masanın üzerinde "Starbucks" bardağının yer alması ortalığı karıştırdı. Gazze'deki soykırımın ardından Türkiye'de sık sık protesto eylemlerinin hedefi olan Starbucks bardağının iktidar yanlısı yayın çizgisiyle bilinen TGRT Haber'de yer alması ise sosyal medyada kullanıcılardan tepki topladı.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı saldırı sonrası İsrail Gazze'yi abluka altına alarak çok sayıda sivili katletmişti. Savaşın henüz ilk günlerinde Starbucks'ın İsrail'i desteklediği açıklamasının ardından Türkiye'de kahve zincirine yönelik boykotlar yapıldı. Halen de Starbuck'larda zaman zaman kavgaya varan eylemler yaşanmaya devam ediliyor. 

Sunucu Starbucks bardağıyla canlı yayına çıkınca

TGRT Haber'de hafta sonu bülteninde sunucunun önünde Starbucks bardağı bulunması dikkat çekti. İsrail-Filistin hattında yaşanan olaylar sonrası Türkiye'de boykot ve protestoların yoğun olduğu kahve zincirine ait bardağın yandaş bir kanalda bulunması, iktidarı destekleyen sosyal medyada kullanıcılarından da tepki topladı. Sosyal medyada o anları paylaşan kullanıcılar tepki göstererek TGRT Haber için boykot kampanyası da başlattı.

TGRT'den açıklama: İşine son verildi

Tartışma yaratan olay sonrası TGRT'den yapılan açıklamada Meltem Günay‘ın işine son verildiği bildirildi. Açıklamada şunlar dile getirildi:

TGRT Haber TV’nin 24.12.2023 tarihli haber yayınında spikerlik yapan Meltem Günay‘ın önünde Starbucks’a ait bir fincan ile haber sunduğu görülmüştür. Kurumumuzun ilkeleri gereği spikerin TGRT Haber TV’de herhangi bir firmanın örtülü reklamını yapacak şekilde sunuculuk yapması kesinlikle yasaktır. Bu ilkeye aykırı hareket eden haber spikeri ve yönetmenin işine haklı nedenle son verilmiştir. Kurumumuz Gazze konusunda Türk halkının taşıdığı hassasiyetleri bilen ve sonuna kadar savunan bir anlayışa sahiptir. Buna aykırı bir eylemin, yayının tasvip edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bizlerde iş akdine son verilen sunucu ve yönetmenin bu eylemini asla tasvip etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu nedenle de iş akitlerine son verilmiştir. Kurumumuz bundan sonra da Gazze ve Türk halkının yanında olmaya ve hassasiyetlerine sahip çıkmaya sonuna kadar devam edecektir.

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