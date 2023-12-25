Beylükdüzünde çifte cinayet kamerada! İki kız tuzağa gençleri çekip götürmüş...

İSTANBUL Beylikdüzü’nde motosikletli saldırganlar, daha önce husumetli oldukları iki genci kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Ölen gençleri iki genç kızın kandırdığı ve saldırının gerçekleştiği noktaya götürdüğü iddia edildi.

Beylikdüzü'nde dün akşam saatlerinde motosikletli şahıslarca gerçekleştirilen silahlı saldırıda Salih Tutkun (27) ve Bektaş Eren Kaya (22) isimi iki arkadaş hayatını kaybetmişti. Feci olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde gençlerden biri iki kızla birlikte yürüyor. Silahlı saldırının ardından genç adam, sekerek kamera açısına giriyor. Bir süre ilerleyen genç, ardından bir iş yerinin girişinde yere yığılıyor.

Yapılan soruşturmada ölen gençleri iki genç kızın kandırdığı ve saldırının gerçekleştiği noktaya götürdüğünün tespit edildiği belirtiliyor.