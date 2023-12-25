BIST 7.558
DOLAR 29,09
EURO 32,14
ALTIN 1.922,67
GÜNCEL

Beylükdüzünde çifte cinayet kamerada! İki kız tuzağa gençleri çekip götürmüş...

İSTANBUL Beylikdüzü’nde motosikletli saldırganlar, daha önce husumetli oldukları iki genci kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Ölen gençleri iki genç kızın kandırdığı ve saldırının gerçekleştiği noktaya götürdüğü iddia edildi.

Beylikdüzü'nde dün akşam saatlerinde motosikletli şahıslarca gerçekleştirilen silahlı saldırıda Salih Tutkun (27) ve Bektaş Eren Kaya (22) isimi iki arkadaş hayatını kaybetmişti. Feci olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde gençlerden biri iki kızla birlikte yürüyor. Silahlı saldırının ardından genç adam, sekerek kamera açısına giriyor. Bir süre ilerleyen genç, ardından bir iş yerinin girişinde yere yığılıyor.

Yapılan soruşturmada ölen gençleri iki genç kızın kandırdığı ve saldırının gerçekleştiği noktaya götürdüğünün tespit edildiği belirtiliyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
TGRT Haber spikeri "Starbucks" bardağıyla yakalandı! İşine son verildi
TGRT Haber spikeri "Starbucks" bardağıyla yakalandı! İşine son verildi
İsmail Saymaz 12 askerin şehit olduğu üs bölgesini yazdı! 'Böyle geçici üs mü olur?
İsmail Saymaz 12 askerin şehit olduğu üs bölgesini yazdı! 'Böyle geçici üs mü olur?
Özgür Özel'e şehit cenazesinde şok tepki
Özgür Özel'e şehit cenazesinde şok tepki
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı!
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı!
12 şehit sonrası TRT ekranlarında canlı müzik yayınları rezaleti
12 şehit sonrası TRT ekranlarında canlı müzik yayınları rezaleti
Şehit Yasin Karaca'nın komutanı ile beraber çektiği video ortaya çıktı
Şehit Yasin Karaca'nın komutanı ile beraber çektiği video ortaya çıktı
2050 yılında sıfır karbon emisyon için tam gaz çalışma! Fatma Şahin: Hedef büyük ama zor değil
2050 yılında sıfır karbon emisyon için tam gaz çalışma! Fatma Şahin: Hedef büyük ama zor değil
Motokurye Maltepe Metro istasyonuna girdi! İlginç anlar kamerada
Motokurye Maltepe Metro istasyonuna girdi! İlginç anlar kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'da fetret devrini kapatacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'da fetret devrini kapatacağız
Fulya Öztürk'ten canlı yayında şehit sayısı isyanı! Susun, prosedürü bilmiyorsunuz
Fulya Öztürk'ten canlı yayında şehit sayısı isyanı! Susun, prosedürü bilmiyorsunuz
Ankara'da bedava bardak izdihamı! Birbirlerini ezdiler...
Ankara'da bedava bardak izdihamı! Birbirlerini ezdiler...
Şehit Emre Taşkın ‘Şehit olursam bu videoyu paylaş’ demiş! İşte o video...
Şehit Emre Taşkın ‘Şehit olursam bu videoyu paylaş’ demiş! İşte o video...