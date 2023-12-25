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Uyuşturucu içip canlı yayında gösterdi! Trabzon polisi yakaladı

TRABZON'da sosyal medyada uyuşturucu kullanırken görüntülerini paylaşan kişi ile uyuşturucuyu temin eden şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'nde yaşayan Y.B'nin, sosyal medyada uyuşturucu kullanırken paylaşımda bulunduğu bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Y.B'nin evinde arama yapan polis, 27,32 gram bonzai, 1,68 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 3 düzenek ele geçirdi.

Şüphelinin irtibatlı olduğu belirlenen U.Ş. uyuşturucu madde ticareti yapma, Y.B. ise uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını özendirme suçundan gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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