Akademisyen ve öğrenciler arasında ibadethane ve ayakkabı tartışması

"Yahudi ile uğraşılmaz, Merkez Bankasını batırır" diyen Cübbeli Ahmet: Seçimler 10 yılda 20 yılda bir yapılsın

İsmail Saymaz 12 askerin şehit olduğu üs bölgesini yazdı! 'Böyle geçici üs mü olur?