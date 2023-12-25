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Akademisyen ve öğrenciler arasında ibadethane ve ayakkabı tartışması

Kadir Has Üniversitesi'nde akademisyen ve öğrenciler arasında ibadethane ve ayakkabılık kullanımı konusunda tartışma çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da bulunan Kadir Has Üniversitesi'nde çıkan ibadethane kavgası sosyal medyada gündem yarattı.

İbadethaneyi kullanan öğrencilerin ayakkabılarını odasının önüne bırakmalarından rahatsız olan akademisyen, şikayette bulundu.

Öğrencilerden tepki gören akademisyen öğrencilerle konuşmak için ibadethaneye gitti. İbadethanenin içinde ayakkabılık olduğunu, kapı önüne koymaktansa ayakkabılığı kullanmalarını istedi. Ayakkabılarını çıkarmadan kapı eşiğinde duran akademisyene 'Ayakkabınızla içeri giremezsiniz, dışarı çıkın' tepkisi gösterildi ve video kaydı alındı.

Olayın sosyal medyada tepki görmesi üzerine üniversite inceleme başlattı.

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