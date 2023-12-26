BIST 7.235
DOLAR 29,34
EURO 32,32
ALTIN 1.946,59
GÜNCEL

Hastaneden elleri kelepçeli kaçtı saklandığı evde camda asılı kaldı o anlar böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Pendik’te elleri kelepçeli halde götürüldüğü hastaneden kaçan şahıs bir eve saklandı. Ev sahibinin polise ihbarı üzerine şahıs camdan sarkarak kaçmaya çalışırken, polislerin ve vatandaşların bacaklarından tutmasıyla camda asılı kaldı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre elleri kelepçeli bir halde götürüldüğü hastaneden kaçan şahıs Batı Mahallesinde bir eve saklandı.

Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören şahıs camdan sarkarak kaçmaya çalıştı. Polislerin ve vatandaşların bacaklarından tutmasıyla şahıs evin camında asılı kaldı.

Bina sakinlerinden biri balkon demirinden tutunan şahsa ellerini bırakması için sopayla vurdu. Olayı gören mahalleli sokağa döküldü.

Kelepçesi açılan şahıs bir dükkanın tentesinin üzerine düştü. Mahalle sakinleri tenteden aldıkları şahsı polis ekiplerine teslim etti.
O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kızıl Goncalar'ın 28 Şubat sahnesi olay oldu
Kızıl Goncalar'ın 28 Şubat sahnesi olay oldu
Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyete verildi
Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar emniyete verildi
Motosiklet kazasında ölen Öğünçlü, son yolculuğuna uğurlandı
Motosiklet kazasında ölen Öğünçlü, son yolculuğuna uğurlandı
Can Ataklı'dan şehit babasına ağır sözler: 'Kimsin lan'
Can Ataklı'dan şehit babasına ağır sözler: 'Kimsin lan'
SİHA'lar Suriye'de YPG'ye ait tesisleri vurdu
SİHA'lar Suriye'de YPG'ye ait tesisleri vurdu
“Antep Savunması Şehitliği ve Saygı Müzesi” hizmete açıldı
“Antep Savunması Şehitliği ve Saygı Müzesi” hizmete açıldı
Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı: Detayları anlattı stüdyo buz kesti
Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı: Detayları anlattı stüdyo buz kesti
Özgür Özel'den 'cenazede protesto' açıklaması! AK Partili kişiler olacaklar için uyarmıştı...
Özgür Özel'den 'cenazede protesto' açıklaması! AK Partili kişiler olacaklar için uyarmıştı...
Akademisyen ve öğrenciler arasında ibadethane ve ayakkabı tartışması
Akademisyen ve öğrenciler arasında ibadethane ve ayakkabı tartışması
"Yahudi ile uğraşılmaz, Merkez Bankasını batırır" diyen Cübbeli Ahmet: Seçimler 10 yılda 20 yılda bir yapılsın
"Yahudi ile uğraşılmaz, Merkez Bankasını batırır" diyen Cübbeli Ahmet: Seçimler 10 yılda 20 yılda bir yapılsın
Uyuşturucu içip canlı yayında gösterdi! Trabzon polisi yakaladı
Uyuşturucu içip canlı yayında gösterdi! Trabzon polisi yakaladı
Kazaya karışan kadın sürücü çıldırdı: Defol git sana mı soracağım ayyaş
Kazaya karışan kadın sürücü çıldırdı: Defol git sana mı soracağım ayyaş