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Şehitlerimizin intikamı alınıyor! Irak ve Suriye'de 71 hedef vuruldu! 59 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yaptığı açıklamada Irak ve Suriye'de 71 hedefin vurulduğunu ve operasyonlar sonucu 59 teröristin öldürüldüğünü ifade etti.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümet Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Terörle mücadele başta olmak üzere faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

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