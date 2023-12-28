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İstanbul Esenyurt'taki dere yine köpürdü!

Esenyurt’ta geçtiğimiz günlerde köpürmesiyle gündeme gelen Haramidere, yine köpük içinde kaldı. Çevredeki vatandaşlar, pis koku ve köpükten kaynaklı yaşanabilecek hastalıklar konusunda tedirginlik yaşadıklarını belirtti. Derede inceleme yapan İSKİ, iki işletmenin arıtma tesislerinin çalışmadığı ve atık suların kontrolsüz salındığını ifade etti.

Geçtiğimiz yıllarda renk renk su akması ve birkaç hafta önce de köpürmesi ile gündeme gelen Haramidere’de çevre kirliliği devam ediyor. Derenin Esenyurt Kıraç bölgesinde aralıklarla devam eden köpük sorunu hâlâ çözüm beklerken, çevredeki vatandaşlar pis koku ve köpükten kaynaklı yaşanabilecek hastalıklar konusunda tedirginlik yaşıyor. Bugün de köpüren derenin çevresinde bulunan evlerde vatandaşlar kötü koku nedeniyle camlarını açamadıklarını ifade ederken, köpüklerin yağmurlu günlerde caddedeki trafiği dahi durdurduğunu belirttiler.

Geçtiğimiz günlerde Haramidere’de inceleme yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) ekipleri, bölgede bulunan iki fabrikanın arıtma tesisinin çalışmadığını ve gerekli cezai işlemin uygulandığını belirtti. Konu ile ilgili açıklamada, "Kurumumuz Haramidere ve çevresindeki işletmelerde incelemelerde bulunmuş, yapılan araştırmalarda iki işletmenin arıtma tesisinin çalışmadığı ve atık suların önlem alınmadan gelişigüzel şekilde deşarj edildiğini saptamıştır. Her iki işletme hakkında idari ve cezai yaptırımlar uygulanmıştır. Ayrıca bahse konu olan firmalara atık su arıtma bedeli tahakkuku yapılmıştır. Bunların yanı sıra söz konusu işletmelerin faaliyetten men edilmesini sağlamak amacıyla Esenyurt Belediye Başkanlığı ile resmi yazışmalara başlanılmıştır" denildi.

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