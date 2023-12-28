DEM Parti 'operasyonlar durdurulsun' dedi Mehmet Ali Çelebi CHP'ye seslendi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sınır ötesi operasyonların derhal durmasını isteyerek, "Libya'da, Irak'ta, Suriye'de ne işiniz var?" ifadeleriyle teröristlerin sözcülüğüne soyundu. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, isim vermeden CHP'ye tepki göstererek, "Şehit cenazesinden çıkıp bunlarla görüşmeye koşanlar memnun musunuz?!" dedi.

Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olmasının ardından TSK'nın kapsamlı operasyonlarıyla terör örgütü PKK'ya ağır darbeler indirildi. Irak ve Suriye'de onlarca terörist öldürüldü.

Etkili operasyonlara itirazlar ise DEM Parti'den geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Bizler DEM Parti olarak hep dedik ki; Sınır ötesi operasyonları derhal durdurun. Libya'da ne işiniz var, Irak'ta Suriye'de ne işiniz var? Bundan inanın iktidar acayip rahatsız oldu. Her seferinde sınırı sınırın ötesinde koruyacağız diyerek Türkiye'yi daha güvenliksiz hale getirdiler. Biz bir kez daha söylüyoruz; Hakikaten ne işiniz var" dedi.

Çelebi'den tepki

Hatimoğulları'nın tepki çeken sözlerine yanıt AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den geldi.

Sosyal medya hesabından Hatimoğulları'nın videosunu paylaşan Çelebi, "DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: “Sınır ötesi operasyonları derhal durdurun. Libya'da, Irak'ta, Suriye'de ne işimiz var?” 2015’ten bu yana 39bin teröristi gömdük ya ondan rahatsız! Şehit cenazesinden çıkıp bunlarla görüşmeye koşanlar memnun musunuz?!" ifadelerine yer verdi.