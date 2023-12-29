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DÜNYA

Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan Filistinli baba: Al bu bisküviyi de cennete götür

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Gazze Şeridi’nde oğluna bisküvi almaya giden Filistinli baba döndüğünde oğlunun cansız bedeniyle karşılaşınca elindeki bisküviyi oğluna vererek "Al bu bisküviyi de cennete götür" dedi.

İsrail Gazze Şeridi’ni 83 gündür vuruyor. Ayrım gözetmeksizin bölgede tüm noktaları vuran İsrail ordusu, çocuk, kadın demeden insanlık suçu işlemeye devam ediyor.

Bugün İsrail güçlerinin yoğun bombardımanı nedeniyle can kaybı 21 bin 320’ye yükselirken, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine yoğun saldırılar düzenlendi.

Kentten tüm dünyaya yayılan görüntülerde oğlu için bisküvi almaya giden Filistinli bir babanın döndüğünde evladının cansız bedeniyle karşılaştığı anlar yürek yaktı. Oğlunun eline aldığı bisküviyi tutuşturan Filistinli babanın, gözyaşları içinde “Al bu bisküviyi de cennete götür” ifadeleri izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

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