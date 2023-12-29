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BİLİM - TEKNOLOJİ

Milli torpido ‘AKYA’ hedefi 12’den böyle vurdu MSB görüntüleri paylaştı

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen milli torpido ‘AKYA’, TCG Preveze denizaltısı tarafından gerçekleştirilen harp atışında hedefi tam isabetle vurarak imha etti.

Savunma Sanayii Başkanlığı, sosyal medya hesabından milli torpido ‘AKYA’nın hedefi tam isabetle vurarak imha ettiği anları paylaştı.

‘Mavi vatan’ vurgusu yapılan paylaşımda, “Mavi vatanın keskin kılıcı milli torpidomuz AKYA, TCG Preveze denizaltısı tarafından gerçekleştirilen harp atışında hedefi tam isabetle vurarak imha etti.

Bu gurur tablosunda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

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