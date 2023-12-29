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AVM'de herkesin gözü önünde intihar! "Borcum Var, Çocuklarım Aç" diyen adam kendini aşağı attı

İSTANBUL Maltepe'de bulunan Piazza AVM'de bir vatandaş, 15 bin lira borcunun bulunduğunu, kendisinin ve çocuklarının aç olduğunu belirterek korkuluklardan aşağıya atladı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Piazza AVM'de yürekleri kahreden bir olay yaşandı. Alışveriş merkezinin tırabzanlarına çıkan bir adam, intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin yoğun ikna çalışmalarına karşılık, "Açım ben aç. Çocuklarım aç. 15.000 lira borcum var" yanıtını veren adam, kendisini kurtarmak için hamle yapan iki kişinin girişiminin ardından ellerini bırakarak aşağıya düştü.

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