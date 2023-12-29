Yılmaz Erdoğan'ın "İnci Taneleri"nin yeni tanıtımı olay oldu! Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve başrolde oynadığı "İnci Taneleri" dizisinden ikinci tanıtım yayımlandı. "İnci Taneleri"nin yeni tanıtımına Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı damga vurdu.

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği "İnci Taneleri"nin tepki çeken ilk tanıtımından sonra, diziden yeni bir fragman daha yayımlandı. "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder" sözleriyle başlayan yeni fragmana, pavyonda çalışan Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü'nün dansı damga vurdu.

"Kadın cinayetlerini romantize ettiği" eleştirileri

"İnci Taneleri", Yılmaz Erdoğan'ın hayat verdiği Azem Yücedağ karakterinin hapisten çıktıktan sonra, aradan geçen yıllar boyunca kaybettiklerini bulma mücadelesini anlatacak. Azem'in eşini öldürdükten sonra hapse girişini gösteren ilk fragman, kadın cinayetlerini romantize ettiği yönünde birçok eleştiri almıştı.

İnci Taneleri ne zaman yayınlanacak?

Konusu hakkındaki detaylar bilinmeyen dizide, gelen yeni fragmandan sonra Dilber ve Azem arasındaki ilişkinin ne olacağı merak konusu oldu. "İnci Taneleri"nin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yanı sıra Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimler de yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak dizinin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.