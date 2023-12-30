BIST 7.470
DOLAR 29,57
EURO 32,59
ALTIN 1.961,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı!

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı!

Diyarbakır'da annelerin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Abone ol

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 1581'inci gününde devam ediyor.

Mardin'in Dargeçit ilçesinden dağa kaçırılan 22 yaşındaki kızı Pınar için gelen anne Menci Seyhan da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Seyhan, gazetecilere, kızına kavuşmak için eyleme katıldığını söyledi.

Yıllardır kızından haber alamadığını ifade eden Seyhan, "Mardin'den buraya kızım için geldim. Kızımın gelmesini istiyorum. Bana kızımı versinler." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Uyuz salgınında tehlike geçmedi, vakalar artıyor!
Uyuz salgınında tehlike geçmedi, vakalar artıyor!
Feci kaza! Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
Feci kaza! Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
Özgür Özel'den Sinan Ateş paylaşımı: Unutturmayacağız
Özgür Özel'den Sinan Ateş paylaşımı: Unutturmayacağız
Nuri Şahin'den Antalyaspor'a veda: Gönlüm ferah
Nuri Şahin'den Antalyaspor'a veda: Gönlüm ferah
Bedelli askerlik ücretlerine TÜİK ayarı! Ocak’a kadar 122 bin lira, sonra...
Bedelli askerlik ücretlerine TÜİK ayarı! Ocak’a kadar 122 bin lira, sonra...
İstanbul Valisi Davut Gül, kentte alınan yılbaşı tedbirlerini açıkladı
İstanbul Valisi Davut Gül, kentte alınan yılbaşı tedbirlerini açıkladı
Taksiler için yeni tarife belirlendi! Bakanlık Resmi Gazete’den duyurdu
Taksiler için yeni tarife belirlendi! Bakanlık Resmi Gazete’den duyurdu
Tütün endüstrisi kadınları hedef alıyor!
Tütün endüstrisi kadınları hedef alıyor!
MKE Ankaragücü'nden Alper Uludağ açıklaması!
MKE Ankaragücü'nden Alper Uludağ açıklaması!
Antalya'da yılbaşı öncesi 2 bin 523 litre kaçak içki ele geçirildi!
Antalya'da yılbaşı öncesi 2 bin 523 litre kaçak içki ele geçirildi!
Edirne’de seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Edirne’de seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Süper Lig'den 3 Nijeryalı futbolcu milli takıma çağırıldı
Süper Lig'den 3 Nijeryalı futbolcu milli takıma çağırıldı