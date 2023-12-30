Semt pazarında yeni yıl yoğunluğu başladı

Eskişehir’de vatandaşlar yaklaşan yeni yıl öncesinde semt pazarında yoğunluk oluşturdu.

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2023 yılını geride bırakmaya bir gün kala Eskişehir’de vatandaşların yeni yıl alışverişi başladı. Kentte Odunpazarı ilçesinde kurulan bir semt pazarında vatandaşların yoğunluğu dikkat çekti. Sabah saatlerinde pazarın yolunu tutanların bazı tezgâhların önünde kalabalık oluşturduğu görüldü. Yılbaşı gecesi için sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak isteyenler pazarın bazı bölümlerinde hareketliliğe neden oldu. Pazarcı esnafı ise yaşanan yılbaşı hareketliliğinden memnun olduklarını ifade ederek, günün akşam saatlerine kadar hareketliliğin sürmesini beklediklerini belirtti.