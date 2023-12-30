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O illerde ekmeğe zam geliyor! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

O illerde ekmeğe zam geliyor! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Asgari ücretin 17.002 TL olarak açıklanmasının akabinde zamlarda peşpeşe gelmeye başladı. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak zamlardan vatandaşlar rahatsız. Yeni gelen zamlardan nasibini alan ekmek fiyatları, iki ilde artış gösterdi.

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Asgari ücretlerini duyurulmasından sonra zamlarda yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. 2024 yılında geçerli olmak suretiyle Ankara ve Nevşehir'de ekmek fiyatlarına zam yapıldı.

Buna göre; 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla Ankara'da 210 gramı 8 TL'den satılan ekmeğin, 315 gram 12 TL, 420 gram ekmeğin fiyatı ise 16 TL'den satışa çıkarılacağı açıklandı.

Ankara'nın ardından Nevşehir de ise yeni yılın girmesiyle 6 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 7 lira 50 kuruşa çıkarılacak.  Bunun yanında Simit 6 liraya, içli pide yapımı da 8 lira 50 kuruştan 10 liraya çıktığı bildirildi.

Nevşehir Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Sarı, yaptığı açıklamada, "Ekmek fiyatlarında yapılan artış, girdi maliyetlerindeki artışları karşılamak ve fırıncıların ayakta kalmasını sağlamak amacıyla yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Ekmek zammı, fırıncı esnafımıza biraz olsun nefes aldıracaktır" 

Konuşmasının devamında Sarı, "Fırıncı esnafımız, bu zor şartlarda halkımıza kaliteli ve taze ekmek ulaştırmak için büyük çaba sarf ediyor. Bu çabayı takdir ediyoruz. Ekmek zammı, fırıncı esnafımıza biraz olsun nefes aldıracaktır" şeklinde konuştu.

Ekmek zamları, Ankara ve Nevşehir'de yaşayan vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar, ekmek fiyatlarının sürekli artmasından şikayet etti ve hükümetin bu konuda önlem alması gerektiğini savundu.

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