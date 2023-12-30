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HABER /  SAĞLIK

42 yaşındaki hastanın 6 damarına koroner baypas yapıldı

42 yaşındaki hastanın 6 damarına koroner baypas yapıldı

Konya'da 42 yaşındaki Ferhat Emre Sevsay, 6 damarına gerçekleştirilen koroner baypas operasyonuyla sağlığına kavuştu.

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Sevsay, iş yerinde göğsünde hissettiği ağrı üzerine 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Özel hastaneye götürülen Sevsay'a, burada yapılan tetkik ve muayenenin ardından koroner baypas operasyonu gerçekleştirildi.

Hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ufuk Özergin, AA muhabirine, aile öyküsü ve sigara kullanımı dışında risk faktörü olmayan hastanın acil 6 damarına koroner baypas operasyonu yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Özergin, hastanın taburcu edildiğini dile getirdi.

Sevsay, babasının yaklaşık 10 yıl önce kalp ve damar operasyonu geçirdiğini belirterek, "Ben biraz erken yakalandım. Sağlığıma kavuştuğum için mutluyum." dedi.

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