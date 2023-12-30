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İnşaattan düşen işçi yaralandı

İnşaattan düşen işçi yaralandı

Adıyaman’da inşaat halindeki binanın 3. katından düşen işçi yaralandı.

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Olay, İndere mevki konut alanında meydana geldi. Seydi K. isimli inşaat işçisi 3. Katta çalışırken dengesini kaybederek aşağı düştü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahalesini yaptıktan sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.;

Hastanede tedavisi süren inşaat işçisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.

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