İnşaattan düşen işçi yaralandı

Arkadaşını öldüren imam, hem alkollü çıktı, hem "pişman değilim" dedi!

O illerde ekmeğe zam geliyor! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

TÜRK-İŞ'e göre aralıkta 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı bakın ne kadar oldu