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Hobi olarak başlamışlardı, artık gelirlerini o meslekten sağlıyorlar

Hobi olarak başlamışlardı, artık gelirlerini o meslekten sağlıyorlar

Bolu'da hobi olarak tavuk yetiştiren Muzaffer ve Fatma Tanrıkulu çifti, tavukların çoğalmasıyla yumurta üreticiliğine başladı. İşi ticarete döken aile, artık geçimini yumurta sağlayarak geçiriyor.

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Bolu'nun Mudurnu ilçesi Gürçam köyünde yaşayan bir çocuk sahibi Muzaffer ve Fatma Tanrıkulu çifti, 3 yıl önce hobi olarak tavuk yetiştiriciliğine başladı. Özel sektörde çalışan Muzaffer Tanrıkulu, tavuk sayısının 100’ün üzerine çıkmasıyla birlikte çalıştığı işten ayrıldı. Tavuk yetiştiriciliği ve çiftçilik yapan ailenin tek geçim kaynağı tavukların yumurtaları oldu. Gezen tavuk yumurtalarının tanesini 5-7 lira arasında satan ailenin her geçen gün tavuk sayısı artmaya devam ediyor. Farklı cinslerdeki tavuklar, Fatma Tanrıkulu evden çıktığı andan itibaren peşini bırakmıyor. Fatma Tanrıkulu’nun tavukları beslediği anlarda ise ortaya renkli görüntüler çıktı.

Hobi olarak köy hayatında tavuklarıyla bir arada olmanın insana huzur verdiğini ifade eden Muzaffer Tanrıkulu, tavuklarının sayısını artıracaklarını, yumurtalarını satarak geçim sağladıklarını ifade etti. Yaz döneminde de çiftçilikle uğraştığını belirten Muzaffer Tanrıkulu, buğday ve arpa ile tavukları beslediklerini dile getirdi. Eşi Fatma Tanrıkulu ise buğday ve arpa vererek organik şekilde tavukları beslediklerini, bunun maliyetinin biraz yüksek olduğunu ancak başka seçenekleri olmadığını söyledi. Tanrıkulu, yumurtlamalarını beklediklerini ve elde edilen yumurtaları satarak aile bütçesine katkıda bulunacaklarını dile getirdi.

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