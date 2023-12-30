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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kontrat uygulamasında yeni sistem

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kontrat uygulamasında yeni sistem

Yeni bir uygulama, milyonlarca kiracı ve ev sahibinin durumunu etkileyecek. Bakanlık, bu uygulama üzerinde çalışmaya başladı. İşte ayrıntılar…

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Konut sektörü, yeni yıl öncesi yeni bir düzenlemeye tabi tutuldu. Kiracı ve ev sahipleri arasındaki sorunlar bitmek bilmezken, bu sorunları çözmek için yeni bir uygulama geliştirilmeye başlandı.

ATV'nin haberine göre e-kontrat sistemiyle bölge bölge kira haritası çıkarılacak. 

Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıkların çoğu fiyat konusunda ortaya çıkıyor. Yüzde 25’lik zam limiti sonrası ev sahipleri, kiracıları evden çıkarmak için çeşitli yöntemler deniyor.

Bakanlık, bu duruma bir son vermek için e-kontrat uygulamasını hayata geçirdi.

Bu sistemle birlikte eski tip kira sözleşmeleri tarihe karışacak, taraflar sözleşmeleri e-Devlet üzerinden de imzalayabilecek. E-kontrat uygulamasıyla neler farklı olacak?

Gayrimenkul danışmanı Emrah Gerek, sistemin şu özelliklerini anlattı:

Kontratların fiyat kontrolleri daha rahat yapılabilecek. Mülk sahipleri daha doğru fiyatlarla vergilerini ödeyebilecekler. Vergi kısımları denetlenebilecek. Önceki sözleşmeler de bu sisteme dahil edilecek. Kontratlar resmi olarak dijital ortama aktarılacak.

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