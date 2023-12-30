Sivasspor’da Servet Çetin dönemi kapandı

Sivasspor’da teknik direktör Servet Çetin dönemi kapandı. 42 yaşındaki teknik adam, Sivasspor’un başında Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 19 maça çıktı.

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Sivasspor yönetiminin teknik direktör Servet Çetin ile yaptığı toplantı sonrası ayrılık kararı çıktı. Çetin, devam etmeme kararını yönetime bildirirken bu kararı da yönetim kabul etti.

19 maça çıktı

42 yaşındaki teknik adam, Sivasspor’un başında Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 19 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Çetin’in Sivasspor serüveni 188 gün sürdü.