İstanbulkart sahiplerine müjde! Paralarınız geri alabileceksiniz

İstanbulkart sahiplerine fırsat doğdu! Kartınızdaki parayı istediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Ancak, bunu yapabilmek için tek bir şart var: kartınızın temassız ödeme özelliğinin aktif olması gerekiyor.

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İstanbul'da ikamet edenlere müjde! İstanbulkart kullanıcılarını mutlu eden haber geldi. İstanbulkart'tan para iadesi kampanyası. İstanbulkart'a başvuran herkese para iadesi yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yaptığı açıklamaya göre, ulaşım amaçlı kullanılan İstanbulkart artık alışveriş içinde kullanılabilecek. Yapılan alışverişlerde, İstanbulkart sahipleri özel fırsatlardan ve indirimlerden yararlanabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hakmar Market ve Hakmar Ekspres Market'te İstanbulkart ile yapılacak 200 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 10 para iadesi verileceğini duyurdu. Kampanya, 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.

Kampanyadan yararlanmak için, İstanbulkart ile Hakmar Market veya Hakmar Ekspres Market'te 200 TL ve üzeri alışveriş yapılması gerekiyor. Alışveriş sonrası, İstanbulkart'a yüklenen tutarın yüzde 10'u, iade olarak kart sahibinin hesabına yatırılacak.

Kampanyadan yararlanmak için, İstanbulkart'ın temassız ödeme özelliğinin aktif olması gerekiyor.

Kampanya kapsamındaki detaylar şu şekilde:

Kampanya, 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.

Kampanyadan yararlanmak için, İstanbulkart ile Hakmar Market veya Hakmar Ekspres Market'te 200 TL ve üzeri alışveriş yapılması gerekiyor.

Alışveriş sonrası, İstanbulkart'a yüklenen tutarın yüzde 10'u, iade olarak kart sahibinin hesabına yatırılacak.

Kampanyadan yararlanmak için, İstanbulkart'ın temassız ödeme özelliğinin aktif olması gerekiyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen İstanbulkart sahipleri, Hakmar Market veya Hakmar Ekspres Market'lerdeki temassız ödeme noktalarında İstanbulkart'larını okutarak alışverişlerini yapabilirler.