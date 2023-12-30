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Kelkit’te karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın hayatını kaybetti

Kelkit’te karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın hayatını kaybetti

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre ilçe merkezindeki 17 Şubat Bulvarı üzerinde bölünmüş yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen Reyhan Keskin (34), Abdullah M. (31) yönetimindeki 29 AAH 238 plakalı otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Keskin, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) önceki dönem Kelkit ilçe başkanı Özkan Keskin’in eşi olduğu öğrenilen 3 çocuk annesi Reyhan Keskin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Keskin’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip ilçeye bağlı Babakonağı Köyünde kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verilecek. Kazanın ardından sürücü Abdullah M.’nin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı, daha sonra adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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