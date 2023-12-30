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AK Parti'de istifa! Sosyal medyadan böyle duyurdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AK Parti'de istifa! Sosyal medyadan böyle duyurdu

AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı Ali Ünal görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı Ali Ünal görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “20.12.2019 tarihinden bu zamana yürütmekten büyük onur ve gurur duyduğum AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığı görevinden dava ve yol arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz istişareler sonucunda istifa ediyorum. Genel başkanımıza, il başkanımıza, milletvekillerimize, partimizin tüm teşkilat kademelerine ve tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

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