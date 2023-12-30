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Şırnak’ta 82 yaşındaki hasta ambulans helikopterle Şanlıurfa’ya sevk edildi

Şırnak’ta 82 yaşındaki hasta ambulans helikopterle Şanlıurfa’ya sevk edildi

Şırnak’ın Uludere ilçesinde ikamet eden ve safra kesesinden rahatsızlığı bulunan 82 yaşındaki hasta, ambulans helikopter ile Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Uludere’de akut pankreatit safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan 82 yaşındaki Ahmet Seven, burada yapılan tedavinin ardından ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şırnak’ta tedavi altına alınan hastanın ağrılarının artması üzerine ambulans helikopterle tıbbi donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Ahmet Seven, Şırnak Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından ambulans ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na getirildi. Seven, burada hazır bekletilen ambulans helikopter ile Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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