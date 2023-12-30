İsrail ordusu, Gazze'de on milyonlarca dolar değerinde eşya yağmaladı bileziğini İsrail askerinin videosunda gördü

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de soykırıma devam ederken, Filistinli sivillerin evlerinde "sistematik bir şekilde hırsızlık" da yaptığını bildirdi.

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Cenevre merkezli Euro-Med'ten yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde “sadece öldürme değil, aynı zamanda Filistinli sivillerin evlerine yapılan baskınlar sırasında mülk hırsızlığı ve yağma gibi ahlak dışı faaliyetlerde” bulunduğunu belirtti.

Euro-Med’in tanıklardan elde ettiği bilgilere göre, İsrail ordusunun, Filistinli sivillerin kişisel eşyalarını çalmanın yanı sıra on milyonlarca dolarlık değerli eşyaları da yağmalamış olabileceği tahmin ediliyor.

“Askerlerin evimden aldıkları paranın değeri 10 bin ABD dolarından fazla”

Euro-Med'e konuşan 40 yaşındaki Filistinli Tabet Salim, Gazze’nin güneyindeki evlerine baskın yapan İsrail askerlerinin kendisi ve iki oğlunu alıkoyduğunu ve askerlerin evdeki tüm altın ve parayı çaldığını söyledi. Salim, iki gün önce serbest bırakılsa da çocuklarının durumuna ilişkin bilgi alamıyor.

“Askerlerin evimden aldıkları paranın değeri 10 bin ABD dolarından fazla.” diyen Salim, ayrıca neredeyse aynı miktarda altının da evlerinden çalındığını kaydetti.

Gazze’nin doğusunda yaşayan Umm Muhammed Garbiya isimli bir kadın da İsrail askerlerinin evlerine şiddet kullanarak girdikten sonra altın takısını da zorla aldıklarını anlattı. Garbiya, baskın sırasında eşi ve oğlunun da alıkonulduğunu aktardı.

Bir başka Gazze sakini Hüseyin Al-Tanani de İsrail saldırılarından kaçmak için yakınlardaki bir Birleşmiş Milletler okuluna sığındıklarını ve bu sırada İsrail ordusunun evlerine baskın yaptığını dile getirdi.

İsrail ordusunun evlerinden çaldıkları eşyaları sıralayan Tanani, “Bir bilgisayar ve yüklü miktarda para çalınırken, evde büyük bir dağınıklık oluştu.” dedi.

İlk öğretmenlik maaşıyla aldığı bileziği İsrail askerinin videosunda gördü

Filistinli 34 yaşındaki Alia Al-Najar’ın ise İsrail askerlerinin yayınladığı videolardan birinde, kendi altın takılarından bazılarını tanıdığına ilişkin açıklamasına yer verildi.

Najar, bu takılar arasında, ilk öğretmenlik maaşıyla aldığı bileziği de gördüğünü söyledi. Genç kadın, İsrail askerinin paylaşımını silmeden önce görüntüye “hırsızlar” diye yorum yaptı.

Bir başka görüntüde ise bir İsrail askerinin, üzerinde “Gazze’de üretilmiştir” yazan gümüş bir kolyeyi göstererek, kız arkadaşına götüreceğini söylediği belirtiliyor.

Euro-Med, Gazze Şeridi halkı ve onların mülklerine yönelik İsrail’in işlediği ağır ihlallere dair kapsamlı ve tarafsız bir uluslararası soruşturma yapılması çağrısında da bulundu.

Öte yandan İsrail güçleri iki gün önce, işgal altındaki Batı Şeria'daki bazı döviz büroları ve şirketlere düzenledikleri baskınlarda, 10 milyon şekele (yaklaşık 2 milyon 700 bin dolar) el koymuştu.