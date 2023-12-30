BIST 7.470
DOLAR 29,57
EURO 32,59
ALTIN 1.961,76
HABER /  DÜNYA

İsrail'in Gazze' saldırılarında öldürülenlerin sayısı 21 bin 672'ye yükseldi!

İsrail'in Gazze' saldırılarında öldürülenlerin sayısı 21 bin 672'ye yükseldi!

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 165 artarak, 21 bin 672'ye ulaştı.

Abone ol

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 85 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 165 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 250'sini yaraladığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 672'ye, yaralı sayısının da 56 bin 165'e yükseldiğini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Alman polisi, yılbaşı gecesi yapılacak Filistin'e destek gösterisini yasakladı!
Alman polisi, yılbaşı gecesi yapılacak Filistin'e destek gösterisini yasakladı!
Bakan Göktaş Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret etti
Bakan Göktaş Pençe-Kilit bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret etti
Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti
Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti
Servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı!
Servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı!
Şırnak’ta 82 yaşındaki hasta ambulans helikopterle Şanlıurfa’ya sevk edildi
Şırnak’ta 82 yaşındaki hasta ambulans helikopterle Şanlıurfa’ya sevk edildi
İsrail ordusu, Gazze'de on milyonlarca dolar değerinde eşya yağmaladı bileziğini İsrail askerinin videosunda gördü
İsrail ordusu, Gazze'de on milyonlarca dolar değerinde eşya yağmaladı bileziğini İsrail askerinin videosunda gördü
Kardan şehit heykelleri ilk kez Allah-u Ekber Dağları’nda yapılıyor
Kardan şehit heykelleri ilk kez Allah-u Ekber Dağları’nda yapılıyor
AK Parti'de istifa! Sosyal medyadan böyle duyurdu
AK Parti'de istifa! Sosyal medyadan böyle duyurdu
İranlı turistler yılbaşı öncesinde Van'a akın etti!
İranlı turistler yılbaşı öncesinde Van'a akın etti!
Meral Akşener'den sert sözler: Parça parça edeceğim
Meral Akşener'den sert sözler: Parça parça edeceğim
Hobi olarak başlamışlardı, artık gelirlerini o meslekten sağlıyorlar
Hobi olarak başlamışlardı, artık gelirlerini o meslekten sağlıyorlar
2 gencin öldüğü kazada alkollü çıkan sürücü tutuklandı!
2 gencin öldüğü kazada alkollü çıkan sürücü tutuklandı!