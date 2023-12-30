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İzmir'de kayıp ihbarı yapılan çocuk dere yatağında bulundu!

İzmir'de kayıp ihbarı yapılan çocuk dere yatağında bulundu!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 13 yaşındaki çocuk dere yatağında bitkin bulundu.

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Ovacık Mahallesi'nde oturan Ç.K. (13), dün hayvanları otlatmak üzere kırsal araziye çıktı. Ç.K'nin, hayvanlar dönmesine rağmen eve gelmemesi üzerine ailesi tarafından çocuk için kayıp ihbarında bulunuldu.

Jandarma ve AFAD ekipleri ile komando timlerinin yürüttüğü arama çalışmasında iz takip köpekleri de kullanıldı.

Vatandaşların da destek verdiği aramalar sonucu Ç.K, ormanlık alanda bir dere yatağında bitkin bulundu.

Çocuk, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, hastanede ziyaret ettiği çocuğa hediyeler verdi.

Ç.K'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Sarı, arama çalışmalarına katılan ekiplere ve vatandaşlara teşekkür etti.

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