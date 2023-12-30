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ABD yine İsrail'e "acil silah satışı" kararı aldı!

ABD yine İsrail'e "acil silah satışı" kararı aldı!

ABD hükümeti, Gazze'ye bombardımanlarını sürdüren İsrail'e Kongre'nin onayını almadan ikinci kez "acil durum" gerekçesiyle 147,5 milyon dolar değerinde silah satışı kararı aldı.

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ABD yönetimi, Gazze Şeridi’ne ayrım gözetmeksizin saldırılarını sürdüren İsrail’e silah satışına devam ediyor. Başkan Joe Biden yönetimi, bu ay ikinci kez Kongre’nin onayını almadan “acil durum” gerekçesiyle İsrail'e silah satışı kararı aldı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, yaptığı açıklamada, "İsrail'in savunma ihtiyaçlarının aciliyeti göz önüne alındığında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, satışın derhal yapılmasını gerektiren bir acil durumun mevcut olduğuna dair Kongre'ye ayrıntılı gerekçeler sundu. ABD, İsrail'in güvenliğine kendini adamıştır. İsrail'in kendisini karşı karşıya olduğu tehditlere karşı savunabilmesinin sağlanması, ABD'nin ulusal çıkarları açısından hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı da Bakan Blinken'in İsrail'e 147,5 milyon dolar değerindeki M107 155 mm top mermisi ve diğer askeri ekipmanın satışını onayladığına dair belgeyi Kongre'ye iletti.

Öte yandan Blinken, 9 Aralık'ta ise değeri 106 milyon dolardan fazla olan yaklaşık 14 bin mermilik tank mühimmatının İsrail'e satışını, Kongre'ye sunmadan onaylamıştı.

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