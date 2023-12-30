Bu sene kazlara rağbet azaldı, satacağı kazlar elinde kaldı

Yeni yıla sayılı günler kala kaz satışlarında durgunluk yaşanıyor.

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Edirne'de kaz yetiştiricisi Yavuz Balta, seyyar olarak sattığı kazların bir kısmının elinde kaldığını söyledi. Satışlarının her yıla oranla bu yıl düşüş gösterdiğini belirte Balta “Daha önceki senelerde daha çok kaz satıyorduk. Bu sene kazlara talebin az oldu. Fiyatları düşük tuttuk, 750-800 lira arasında satış yaptığını belirttim.



Balta, kazların ortalama 6 kilo ağırlığında olduğunu, iriliğinin neredeyse hindi kadar olduğunu söyledi. Bu sene az kaz yetiştirdiğini, bazılarını kendisinin kestiğini, geri kalanını da satmaya çalıştığını anlatan Balta, bugün birkaç tane satabildiğini söyledi.