Kanal çalışması sırasında işçi göçük altında kaldı

Şanlıurfa'da kanal çalışması sırasında göçük meydana gelirken, bir işçinin vücudunun alt kısmı göçük altında kaldı. İşçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede devam eden kanal çalışması sırasında göçük meydana geldi. Yaşanan göçük sonrası bir işçi beline kadar göçük altında kaldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Toprak altında kalan işçiyi kurtarmaya çalışmaları devam ediyor.