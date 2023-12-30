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Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna Süper Lig'den 2 oyuncu çağrıldı!

Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna Süper Lig'den 2 oyuncu çağrıldı!

Mısır Milli Futbol Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosu ilan edilirken, Trendyol Süper Lig'den 2 oyuncu çağrıldı.

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​​​​​​​Ülke federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 34. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Mısır'ın kadrosunda, Trabzonspor'dan Mahmud Ahmed İbrahim Hasan "Trezeguet" ile Siltaş Yapı Pendikspor'dan Ahmed Hassan da yer aldı.

Kadroda ayrıca, Galatasaray'ın eski oyuncusu Mustafa Muhammed de kendine yer buldu.

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak kupadaki maçlar, 5 şehirdeki 6 statta oynanacak. Organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek.

Geçen haziran-temmuz aylarında oynanması planlanan 34. Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 2024'ün ocak ayına ertelenmişti.

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