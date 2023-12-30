Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, burnundan ameliyat edildi.

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Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, burnundan ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten 25 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, konka hipertrofisi ve nazal septum deviasyonu (Burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi) nedeniyle Medicana Ataköy'de başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, bu geceyi müşahede altında geçirecektir." ifadeleri kullanıldı.