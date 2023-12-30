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Bolu'da 3 katlı boş bina alev alev yandı

Bolu'da 3 katlı boş bina alev alev yandı

Bolu’nun Gerede ilçesinde 3 katlı boş binada çıkan yangını itfaiye ekipleri, çevreye sıçramadan söndürdü.

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Yangın, Gerede ilçesi Elören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Ünal’a ait 3 katlı boş bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binanın üst katlarını sardı. Yangını fark eden vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından yangına kısa süre içerisinde müdahale edildi. Yangını kontrol altına alan ekipler binada soğutma çalışması yaptı.
Yangın sebebiyle evde hasar meydana geldi.

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