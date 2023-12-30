BIST 7.470
DOLAR 29,57
EURO 32,59
ALTIN 1.961,76
HABER /  GÜNCEL

Yozgat’ta PKK-KCK ve DEAŞ Operasyonu: 3 tutuklu

Yozgat’ta PKK-KCK ve DEAŞ Operasyonu: 3 tutuklu

Yozgat’ta PKK-KCK terör örgütü ve DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Abone ol

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, PKK-KCK silahlı terör örgütü üyesi 1 şüpheli ile DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik özel harekat polislerin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Yozgat Cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Müşteriye sürpriz! Pastanın içine gram altın koydular!
Müşteriye sürpriz! Pastanın içine gram altın koydular!
Kanal çalışması sırasında işçi göçük altında kaldı
Kanal çalışması sırasında işçi göçük altında kaldı
"Suudi Arabistan'ın Türk vatandaşlarının hacca gelmesini yasaklayacağı" iddiasına yalanlama
"Suudi Arabistan'ın Türk vatandaşlarının hacca gelmesini yasaklayacağı" iddiasına yalanlama
15 Temmuz şehidinin ismi polis kontrol botuna verildi
15 Temmuz şehidinin ismi polis kontrol botuna verildi
Bodrum açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı
Bodrum açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı
Bolu'da 3 katlı boş bina alev alev yandı
Bolu'da 3 katlı boş bina alev alev yandı
Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna Süper Lig'den 2 oyuncu çağrıldı!
Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna Süper Lig'den 2 oyuncu çağrıldı!
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Emekli aylığını çekmek için çıktı, 2 gün sonra ölü bulundu
Emekli aylığını çekmek için çıktı, 2 gün sonra ölü bulundu
Ümit Özdağ'dan Doğu Perinçek'e 'Suudi Arabistan' tepkisi: Sus artık sus
Ümit Özdağ'dan Doğu Perinçek'e 'Suudi Arabistan' tepkisi: Sus artık sus
TFF kafilesi, Suudi Arabistan'dan İstanbul'a döndü
TFF kafilesi, Suudi Arabistan'dan İstanbul'a döndü
Bu sene kazlara rağbet azaldı, satacağı kazlar elinde kaldı
Bu sene kazlara rağbet azaldı, satacağı kazlar elinde kaldı