Eric Bailly yeni takımına imzayı attı

İspanya La Liga ekiplerinden Villareal, Beşiktaş'tan ayrılan Eric Bailly'yi kadrosuna kattı.

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Beşiktaş ile anlaşarak sözleşmesini fesheden Eric Bailly'nin yeni takımı belli oldu. Tecrübeli stoper, La Liga ekiplerinden Villarreal'e transfer oldu.

İspanyol ekibi Bailly'nin görüntüsünü paylaşarak, "Geriyor gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

SAKATLIKTAN OYNAYAMADI

Sezon başında Beşiktaş'a bedelsiz katılan Eric Bailly sakatlıktan dolayı çoğu karşılaşmada forma giyemedi.

Siyah beyazlılarda bu sezon 8 maça çıkan Bailly, sakatlık nedeniyle 7 maçta, kadro dışı kaldığı için 3 maçta oyanamazken, 2 maçta da kadroda olmasına rağmen süre verilmedi. 29 yaşındaki oyuncu oynadığı maçlarda gol ya da asist katkısı veremedi.

MANCHESTER UNITED'DAN ÖNCE VILLARREAL'DE OYNADI

Eric Bailly, 2013-14 sezonunda Espanyol'un 19 yaş altı takımına transfer oldu. Fildişi Sahilli oyuncu sonraki sezon a takıma yükseldi. Bailly, 2015-16 sezonunda 5.7 milyon Euro'ya Villarreal'a transfer oldu. Deneyimli stoper 1 sezon sonra 38 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United'ın yolunu tuttu.

Kırmızı Şeytanlar'da 7 sezon geçiren Eric Bailly, geçen sezon Marsilya'da kiralık forma giydi. Bailly, ManU'da 6 sezonda 113 karşılaşmada forma giydi.