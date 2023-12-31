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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan baba ağır yaralandı, oğlu öldü

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan baba ağır yaralandı, oğlu öldü

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda baba Nihat Ö. (51) ağır yaralandı, oğlu ve oğlu Muhammed Ö. (28) ise hayatını kaybetti.

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda baba ağır yaralandı, oğlu hayatını kaybetti. Nihat Ö. (51) ve oğlu Muhammed Ö. (28) Belediye Evleri Mahallesi'ndeki evlerinin önünde kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı baba ve oğul Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muhammed Ö. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan baba Nihat Ö. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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