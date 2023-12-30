BIST 7.470
DOLAR 29,57
EURO 32,59
ALTIN 1.961,76
HABER /  DÜNYA

Netanyahu karşıtları Tel Aviv’de erken seçim talebi ile gösteri düzenledi

Netanyahu karşıtları Tel Aviv’de erken seçim talebi ile gösteri düzenledi

İsrail'in başkenti Tel Aviv’de toplanan binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevi bırakması ve erken seçime gidilmesi talebi ile gösteri düzenledi.

Abone ol

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtları Tel Aviv’de erken seçim talebi ile gösteri düzenledi.

"Hain ve hırsız Netanyahu hapse girmeli" ve "Netanyahu hayatımızdan çık" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Hemen şimdi seçim" şeklinde sloganlar attı.

Gösterinin düzenlendiği Habima Meydanı'na kurulan dev ekranda, "Şimdi tek umudumuz seçimler" yazısı dikkati çekti.

Gazze’ye yönelik saldırılara karşı olmadıklarını söyleyen göstericiler, Netanyahu’yu 7 Ekim sonrası süreci "başarılı" yürütmemekle suçladı.

AA'ya konuşan Raphael Malinovitz, "Netanyahu’nun görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla görevden alınması talebiyle buradayız." dedi.

İsrail güvenlik birimlerinin Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği "Aksa Tufanı" saldırısı karşısında sorumluluklarını üstlendiğini söyleyen Malinovitz, Netanyahu’yu yaşananların sorumluluğunu üstlenmemekle suçladı.

Göstericilerden Sara Abraham, Netanyahu hükümetini İsrail’de "demokrasiyi yok etmek"le suçlayarak, erken seçim istediklerini kaydetti.

Abraham, 7 Ekim'de yaşananların Netanyahu hükümetinin halka ve güvenliğe önem vermek yerine kendilerine ve yolsuzluklarına odaklandıklarını ortaya koyduğunu söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fransa'dan imam kararı! Macron emir verdi
Fransa'dan imam kararı! Macron emir verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ertelenen Süper Kupa açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ertelenen Süper Kupa açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Biz açtık gençlerimiz koruyacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Biz açtık gençlerimiz koruyacak
Rusya'dan Türkiye açıklaması! Putin'den Erdoğan'a mesaj
Rusya'dan Türkiye açıklaması! Putin'den Erdoğan'a mesaj
Pakistan'da eski başbakan Han'ın milletvekili adaylığı reddedildi
Pakistan'da eski başbakan Han'ın milletvekili adaylığı reddedildi
İspanya'da grev kararı! 444 uçuş iptal edildi
İspanya'da grev kararı! 444 uçuş iptal edildi
Rusya'ya düzenlenen saldırıda 14 kişi öldü, 108 kişi yaralandı
Rusya'ya düzenlenen saldırıda 14 kişi öldü, 108 kişi yaralandı
Sivasspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi!
Sivasspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi!
Elektrikte tarife değişmedi! Yeni yılda zam yok
Elektrikte tarife değişmedi! Yeni yılda zam yok
Resmi Gazete'de yayınlandı! 2024 yılı MTV tutarları..
Resmi Gazete'de yayınlandı! 2024 yılı MTV tutarları..
Dışişleri Bakanı Fidan, 2023'ün son 7 ayında dünyayı 5 kez turladı
Dışişleri Bakanı Fidan, 2023'ün son 7 ayında dünyayı 5 kez turladı
Eric Bailly yeni takımına imzayı attı
Eric Bailly yeni takımına imzayı attı