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Rasim Ozan Kütahyalı'dan şok çıkış! 'Süper Kupa rezaleti' nedeniyle futbol yöneticilerine operasyon yapılacak' iddiası

Rasim Ozan Kütahyalı'dan şok çıkış! 'Süper Kupa rezaleti' nedeniyle futbol yöneticilerine operasyon yapılacak' iddiası

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan fakat Atatürk tişörtleri ve pankartlarına izin verilmediği için oynanmayan Süper Kupa maçı sonrası Rasim Ozan Kütahyalı'dan (ROK) şok çıkış! "DEVLET şu an, 15-16 Temmuz 2016 günü olduğu kadar öfkeli dersem belki abartı olur ama yanlış olmaz…" diyen ROK, "DEVLET’in dünkü rezalette sahtekarlık yapan futbol yöneticilerine adli operasyon yapacağı yetkililerce açıkça söyleniyor" dedi.

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinde yaşanan rezaletle ilgili tartışmalar sürerken, Rasim Ozan Kütahyalı'dan (ROK) şok iddialar geldi. ROK, Süper Kupa rezaletinde imzası olan futbol yöneticilerine adli operasyon yapılacağını yetkililerce açıkça söylendiğini belirterek, "DEVLET şu an, 15-16 Temmuz 2016 günü olduğu kadar öfkeli dersem belki abartı olur ama yanlış olmaz…" dedi. İşte ROK'un o sosyal medya paylaşımları...

Futbol yöneticilerine adli operasyon...

- DEVLET’in dünkü rezalette sahtekarlık yapan futbol yöneticilerine adli operasyon yapacağı yetkililerce açıkça söyleniyor. Fakat bu adli operasyonun dün “Geri dönün, maçı oynamayın” diye gaza gelip coşan futbol yorumcularını da kapsayacağı da ifade ediliyor ki bu bence yanlış olur.

DEVLET, 15-16 Temmuz 2016 kadar öfkeli

- DEVLET şu an, 15-16 Temmuz 2016 günü olduğu kadar öfkeli dersem belki abartı olur ama yanlış olmaz… Artık 2024 Türkiye’sini ve 2024’ün siyasal rejimini kavrayın be kardeşim… Siz muhaliflere benden başka gerçekleri söyleyen insan kalmadı. Çok acı ve trajik ama maalesef durum bu.

29 Aralık operasyonu yapıldığı düşünülüyor

- Şu an DEVLET çok öfkeli, zaten bu birebir konuşmalara da yansıyor, anlıyorum. Türkiye’ye bir 29 Aralık operasyonu yapıldığı düşünülüyor DEVLET tarafından… İktidar medyasının spor servislerinde de tasfiye tasarlanıyor. Fakat bence yanlış olur. Futbol yorumcuları ortama bakarlar..

Spor yorumcuları DEVLET’ten korkar

- Futbol yorumcularını hele böyle siyasi konularda bu kadar ciddiye almak doğru da değil. Bunların büyük çoğunluğu gaza gelir Atatürkçü olur, gaza gelir İslamcı olur. Bir adli-polis operasyonu yanlış olur. Sonuçta hepsi DEVLET’ten korkarlar. DEVLET ne derse onu yaparlar, sakin olun.

Sabah 4’te sıcak yatağından alınırlarsa...

- Futbol yorumcuları “yolunda” adamlardır. Ne Atatürk ne İslam nede başka şey umurlarında değildir. Sadece “yolunda” olmak, şov yapmak dertleri vardır. Sabaha karşı 4’te sıcak yatağından alınırlarsa hepsi travma geçirir, ölür. Gerek yok buna.

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