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28 Şubat'ın kullanışlı piyonu Müslüm Gündüz yeniden sahnede! Süper Kupa üzerinden 'Hilafet' provokasyonu

28 Şubat'ın kullanışlı piyonu Müslüm Gündüz yeniden sahnede! Süper Kupa üzerinden 'Hilafet' provokasyonu

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanacak maçın 'Atatürk posteri' nedeniyle iptal edilmesinin ardından 28 Şubatçılar'ın kullanışlı piyonu Müslüm Gündüz yeniden sahneye çıktı ve provokasyona başladı. Gündüz, "Kemalizm yıkılacak" deyip halifelik tartışması başlattı.

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28 Şubat sürecinde sarıklı cübbeli olarak ortalığa saçılıp Fadime Şahin ile çıplak basılarak inananlara zulmetmek isteyen 28 Şubatçıların yaptıklarına meşruiyet kazandırma aparatı olan Aczimendi lideri Müslüm Gündüz yeniden sahneye çıktı. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye başlayan Müslüm Gündüz, Süper Kupa finalinin ertelenmesini fırsat bildi. 

'Atatürk' tartışmaları nedeniyle Süper Kupa finalinin iptal edilmesi ve iktidar mensupları dahil toplumun büyük bir kesimi tarafından Atatürk'e saygı paylaşımları yapılması Müslüm Gündüz'ü rahatsız etti. Gündüz, sosyal medya hesabından hem Atatürkçüleri hedef aldı hem de 'halifelik' tartışması başlatmak için yeni bir provokasyona imza attı.  

Kemalizm yıkılmasın diye her oyunu oynuyorlar

Gündüz, önce "Bir zamanlar Müslümanlar hilafetin muhafazası için gecede gündüzde emek verdiler ızdırap çektiler göz yaşı döktüler amma kader hükmünü vermişti yıkıldı Şimdi aynı şeyi Kemalistler yaşıyor Kemalizm yıkılmasın diye her oyunu oynuyorlar amma boşa emek yakında yıkılacaktır." paylaşımı yaptı.

'Halifelik Sayın Erdoğan'a tam tamına yakışır'

"Doğrusu bu iş çok uzadı Mecliste masanın üzerine sıçrayarak: Kemalizmi yıktım hilafeti ilan ediyorum diyecek lideri bekliyorum" diyen Müslüm Gündüz, ardından da "Lafı dolaştırmadan söyleyecek olursak; Halifelik Sayın Erdoğan'a tam tamına yakışır Bizim işimiz duadır onu da yapıyoruz" paylaşımıyla dikkat çekti. 

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